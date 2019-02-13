سكاكا 08 جمادى الأخرة 1440هـ الموافق 13 فبراير 2019م واسأقامت إمارة منطقة الجوف ممثلة في الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالإمارة، بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة برنامجًا " تحليل المحتوي الإعلامي " ولمده خمسة أيام.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالإمارة الدكتور أشرف بن ثامر المسعود أن البرنامج يأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقه الجوف، للرفع من مستوى الأداء وتطوير وتحسين بيئة العمل الإداري، وتنمية المهارات العلمية والعملية وإيجاد بيئة عمل مميزة لموظفي إمارة المنطقة ليتمكنوا من أداء مهامهم، من خلال خطة متكاملة لتدريب جميع الموظفين في إمارة منطقة الجوف والمحافظات التابعة لها، وكذلك المراكز، للرقي بمستوى الأداء الوظيفي لهم.// انتهى //21:47ت م0287