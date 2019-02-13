حائل 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسوقف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل مساء اليوم، على مشاريع وزارة النقل بمدينة حائل يرافقه مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس تركي الحميدي.واستهل سموه الجولة بزيارة جسر تقاطع طريق المطار مع الطريق الدائري، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه حتى الآن 62 % وتبلغ تكاليف تنفيذه مايزيد عن (38) مليون ريال، ضمن مشروع الأعمال التكميلية لطريق حائل الدائري، ويشمل أيضًا تنفيذ تقاطع رقم 14 على الطريق الدائري الشرقي، ويشمل العمل بهذين التقاطعين تنفيذ أعمال الإنارة فيهما، والمشروع أحد المشاريع المسحوبة وأعيد ترسيته على المقاول الحالي.كما زار الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نفق النقرة، الذي يعد من أطول الأنفاق بالمملكة، وبلغت نسبة الإنجاز فيه حتى الآن 80% وتنتهي فترة المشروع بنهاية شهر رمضان القادم، ويشمل إنشاء تقاطعين علوي على شارع الأمير سعود بن عبدالمحسن وشارع فهد العريفي ويتكون التقطاع العرضي داخل النفق من مسارين كل مسار يتكون من (4) حارات وأكتاف جانبية وطرق خدمة بعرض ( 4) حارات، وبلغت التكلفة الإجمالية 180 مليون ريال شاملة تنفيذ تقاطع المملكة والسويفلة على الطريق الدائري الشمالي.وفي نهاية الجولة حث سمو نائب أمير منطقة حائل المقاولين بمضاعفة الجهود لإنجاز المشاريع بجودة عالية ،مشيرًا سموه إلى أن هذه الزيارة ليست الأولى، فهذه المشاريع أمام الجميع، ومسئولية القائمين عليها مضاعفة ، داعيًا الله أن يوفق الجميع في أعمالهم وأن تستفيد المنطقة وأهلها من هذه المشاريع، التي دعمها بسخاء ولاة الأمر - حفظهم الله - وينتظرها الجميع.// انتهى //22:00ت م0289