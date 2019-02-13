العويقلية 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسقلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم ، العقيد عارف عايد العنزي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة عقيد في قيادة حرس الحدود بالشمالية .وهنأه سموه العقيد العنزي على الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والنجاح, حاثاً إياه على بذل الجهود المضاعفة من أجل خدمة الدين والوطن.// انتهى //22:04ت م0290