عام / أمير الحدود الشمالية يقلد العقيد العنزي رتبته الجديدة
الأربعاء 1440/6/8 هـ الموافق 2019/02/13 م واس
العويقلية 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس
قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم ، العقيد عارف عايد العنزي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة عقيد في قيادة حرس الحدود بالشمالية .
وهنأه سموه العقيد العنزي على الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والنجاح, حاثاً إياه على بذل الجهود المضاعفة من أجل خدمة الدين والوطن.
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22:04ت م
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