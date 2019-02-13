الرياض 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مساء اليوم دوري المدارس في ثانوية عرقة بمدينة الرياض، الذي حمل شعار "جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل"، بحضور عدد من الرياضيين والتربويين، وبمشاركة عدد من نجوم الكرة السعودية.وركل سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة ومعالي وزير التعليم ركلة بداية دوري المدارس في المباراة التي جمعت فريق مدرسة عرقة وفريق مجمع الملك سعود، وسيقام دوري المدارس على مستوى 47 محافظة ومنطقة في المملكة على 200 ملعب من ملاعب المدارس وأندية الأحياء، بإشراف عدد من التربويين الرياضيين المختصين، وسيتضمن الدوري برامج مصاحبة لاكتشاف الموهوبين وبرامج تأهيل للمدربين والحكام في المراحل الختامية منه، حيث ستقام المرحلة التمهيدية في المحافظات والمناطق الـ 47، ثم تقام التصفيات على مستوى المناطق التي ستختتم بتتويج بطل المنطقة للمرحلة المتوسطة، وبطل للمنطقة من المرحلة الثانوية من المناطق الإدارية الـ 16، فيما ستكون المرحلة النهائية بطولة مجمعة لأبطال المناطق في إحدى المدن للتتويج على مستوى المملكة.وأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، أن مشروع دوري المدارس لكرة القدم سيكون نواة لمستقبل زاهر في رياضة كرة القدم السعودية، وسينتقل من خلاله لاعبون إلى الأندية المحلية أو الاحتراف خارجيًا مستقبلًا ، مبديًا سعادته بما شاهده في مباراة الافتتاح من لمسات جميلة للاعبين موهوبين بحضور عدد من نجوم كرة القدم السعودية، مشيرًا أن المشروع الرياضي بدأ بكرة القدم وسينفذ في بقية الألعاب بإذن الله.ورفع سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعمهما السخي للأنشطة الرياضية، مضيفًا: "لولا الله ثم دعم ولي العهد واهتمامه الشخصي لهذا المشروع لما نُفذ"، كما شكر سموه معالي وزير التعليم على دعمه لإنجاح دوري المدارس، قائلًا: "استطعنا اليوم وبتوجيهات ومباركة أولية من معالي المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ حينما كان رئيسًا للهيئة العامة للرياضة إطلاق دوري المدارس، وفخور جدًا بمشاهدة الطلاب وهم يلعبون في دوري منظم يليق بشباب المملكة".من جانبه، وصف معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خطوة تدشين دوري المدارس لكرة القدم بالمناسبة السعيدة للوطن، وقال: "هذه الخطوة تسعدنا في الوزارة وفي الهيئة العامة للرياضة، لأن مخرجات الملاعب في المدارس تغذي الأندية والمنتخبات السعودية، وبالتالي ستستفيد الرياضة السعودية من هذه المواهب، التي هي نتاج الشراكة ما بين وزارة التعليم والهيئة العامة للرياضة"، مضيفًا: "هذه الشراكة ستنتج مواهب كثيرة، وسنرى القادم من أبنائنا جميلًا ويحققوا التنافسية وسط تعليم أفضل، والجميع سيكون راضٍيًا عن أبنائنا بتشريف الوطن".وأكد معالي وزير التعليم بأن "شعار الدوري (جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل)، شعارًا جميلًا ومناسبًا، كون الطلاب هم المستقبل لهذا الوطن، والتعليم في أي مجال هو صناعة المستقبل".// انتهى//22:11ت م0293