الرياض 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم أربعة قرارات.وجاءت القرارات برفض طلب نادي ‎الهلال بمراجعة القرار الصادر ضد لاعب الفريق الأول لكرة القدم كارلوس إدواردو، القاضي بثبوت مخالفته لمادة لجنة الانضباط والأخلاق، ومعاقبته بالإيقاف مباراتين رسميتين، وإلزامه بدفع مبلغ (10,000) ريال في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ هذا القرار، كما ألزمت اللجنة ‏نادي ‎الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (70,000) ريال ، لقيام جمهوره برمي عدد 11 علبة مياه باتجاه أرض الملعب خلال مباراة الهلال مع الباطن ضمن الجولة 19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.كما ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق نادي الباطن بدفع غرامة مالية قدرها (30,000) ريال ، لقيام جمهوره برمي عدد 5 أدوات باتجاه أرض الملعب خلال الشوط الأول لمباراة الباطن مع الهلال، ضمن الجولة 19 للدوري، ورفضت اللجنة احتجاج نادي ‎الرائد على نادي ‎الوحدة بخصوص أهلية لاعب نادي الوحدة وليد باخشوين للمشاركة في المباراة التي أقيمت بين الرائد والوحدة.// انتهى //22:13ت م0294