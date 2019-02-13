عام / أمير منطقة جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "جباري"
الأربعاء 1440/6/8 هـ الموافق 2019/02/13 م واس
أبو عريش 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس
نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة مساء اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد جندي أول أحمد بن علي أحمد جباري - رحمه الله - أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة نجران .
وعبّر سمو أمير منطقة جازان بالنيابة خلال زيارة لأسرة الشهيد جندي أول " جباري " بقرية فلس التابعة لمحافظة أبو عريش ، عن خالص العزاء والمواساة في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.
فيما عبر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ولسمو أمير منطقة جازان وسمو أمير منطقة جازان بالنيابة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.
حضر العزاء محافظ أبو عريش محمد بن هادي الشمراني وعدد من المسؤولين.
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22:18ت م
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