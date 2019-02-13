ظهران الجنوب 08جمادى الأخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسنظمت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب ممثلة بقسم النشاط الطلابي، بالتعاون مع القطاع الصحي ومستشفى ظهران الجنوب اليوم, حملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي، بعنوان "الوفاء لأبطال الحد الجنوبي".وأكد مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب سعيد هباش الوادعي, أن المبادرة تأتي ضمن الشراكة المجتمعية لدعم أبطال الحد الجنوبي المرابطين على ثغور الوطن الغالي, مبينًا أن مدة المبادرة 3 أيام، واشتملت على زيارة المتبرعين من منسوبي التعليم لعدد من المرضى المنومين بأقسام التنويم في المستشفى العام.// انتهى //22:19ت م0296