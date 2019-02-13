الرياض 8 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 13 فبراير 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد كريسيانيس كارينس رئيس وزراء جمهورية لاتفيا، بمناسبة تشكيل الحكومة في جمهورية لاتفيا برئاسته.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية لاتفيا الصديق.// انتهى //22:47ت م0299