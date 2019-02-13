سياسي / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس وزراء لاتفيا بمناسبة تشكيل الحكومة في بلاده
الأربعاء 1440/6/8 هـ الموافق 2019/02/13 م واس
الرياض 8 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 13 فبراير 2019م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد كريسيانيس كارينس رئيس وزراء جمهورية لاتفيا، بمناسبة تشكيل الحكومة في جمهورية لاتفيا برئاسته.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية لاتفيا الصديق.
// انتهى //
22:47ت م
0299