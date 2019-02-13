الرياض 8 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 13 فبراير 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد كريسيانيس كارينس رئيس وزراء جمهورية لاتفيا بمناسبة تشكيل الحكومة في جمهورية لاتفيا برئاسته.وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية لاتفيا الصديق.// انتهى //22:47ت م0300