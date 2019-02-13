جدة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة ، افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة اليوم، معرض جدة الدولي للسياحة والسفر بنسخته التاسعة، وذلك بفندق هيلتون جدة، ويستمر ثلاثة أيام.وتجول سموه في المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 200 عارض يمثلون 29 دولة، ويشتمل على مجموعة واسعة من الوجهات السياحية المتمثلة في الفنادق، والمنتجعات، وشركات الطيران، وتقنيات السفر، والسياحة العلاجية والتعليمية، ومجموعة متنوعة من خدمات السياحة والسفر، إلى جانب تقديمه فرصة فريدة للمستثمرين والعاملين في هذا القطاع الحيوي، للالتقاء تحت مظلة واحدة والتواصل بينهم، لتبادل الخبرات والخدمات والقيام بالأعمال التجارية، وأيضًا لتسويق خدماتهم للزوار بشكل مباشر.بعد ذلك كرم سمو وكيل محافظة جدة الجهات الراعية والداعمة للمعرض، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.وأوضحت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض مايا حلفاوي، أن هذه النسخة ستقدم للزوار والمهتمين ثمان وجهات سياحية جديدة وهي: هونج كونج، فنلندا، إسبانيا، موريشيوس، المغرب، كوسوفو، فيتنام ونيوزيلاندا، ودولة تونس ضيف شرف للمعرض.من جهته أبان المدير التنفيذي للمعرض المهندس حمزة ناصر، أن المعرض ينظم للسنة التاسعة على التوالي، في وقت يشهد هذا القطاع نموًا سريعًا بفضل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مشيرًا إلى أن إدماج قطاع السياحة سيمكن من تسريع وتيرة الانتعاش، ويرفع من كفاءته في دعم الاقتصاد الوطني.// انتهى //22:56ت م0302