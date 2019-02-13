عنيزة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسنظم مركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل الاجتماعي التابع للجمعية الأهلية الصالحية بعنيزة, اليوم , لقاءًا لأعضاء فريق فنانات القصيم لممارسة الرسم الحي في الهواء الطلق في حديقة مركز الأميرة نورة.ويهدف اللقاء الذي يقام بمشاركة 15 فنانة في مجال الرسم وفن الخزف، إلى تشجيع الفنانات السعوديات على الإبداع والابتكار، وتأكيد دورهن في الحركة التشكيلية، وإبراز دور الفنون في الساحة الثقافية في ظل التحولات الفنية، والفكرية والتقنية، ومواكبة لمسيرة الحركات الفنية الحديثة.وبينت مديرة مركز الأميرة نورة المهندسة ندى النزهة، أن الهدف من إقامة اللقاء تشجيع الفنانات السعوديات، وتنمية مواهبهن وتطويرها، وتبادل الخبرات الفنية، وإيجاد نافذة للمرأة المبدعة والمبتكرة للمنافسة والإنتاجية، والعمل على تطوير قدرات جميع المواهب الفنية والإبداعية، داعية محبي الأعمال الفنية إلى الانضمام لفريق لجنة فنانات القصيم.// انتهى //22:57ت م0303