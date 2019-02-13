بيروت 08 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكها للحدود اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولاسيما منها القرار رقم 1701 .وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أن :"زورقًا حربيًا تابعًا للعدو الإسرائيلي أقدم على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمدة 10 دقائق ولمسافة حوالى 166 مترا".وأشار البيان إلى أنه" تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان ".// انتهى //23:01ت م0304