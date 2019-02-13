لندن 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسانخفض معدل التضخم في بريطانيا خلال شهر يناير الماضي لأدنى مستوياته منذ يناير 2017م.ووفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم، انخفض مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي إلى 1.8 بالمائة مقارنة مع 2.1 بالمائة لشهر ديسمبر 2018م.وكانت أعلى نسبة تضخم سجلت في بريطانيا خلال الأعوام الخمسة الماضية بلغت 3.1 بالمائة، وذلك في شهر نوفمبر 2017م عقب التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي.// انتهى //23:02ت م0306