نجران 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسدشن معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي،اليوم برنامج "مواكبة" للإعداد للاعتماد البرامجي، الذي تنفذه وكالة التطوير والجودة،بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة،وذلك بقاعة اجتماعات الوكالة.وأكد مدير الجامعة، أهمية البرنامج لتجويد مخرجات الجامعة، وضرورة مواصلة العمل للرقي بالجامعة في جميع مناشطها للتواكب مع رؤية المملكة 2030.من جهته، أوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور يحيى الحفظي، أن برنامج مواكبة يهدف إلى تأهيل البرامج الأكاديمية المرشحة للتقدم على الاعتماد الأكاديمي NCAAA، إلى جانب إعداد 15 برنامجاً أكاديمياً ضمن المرحلة الأولى للاعتماد البرامجي، مشيراً إلى أن البرنامج يشتمل على 18 دورة تدريبية، بواقع 180 ساعة لعدد 75 متدرباً ومتدربة من رؤساء الأقسام ومشرفي ومشرفات وحدات الجودة ومنسقي الجودة بالبرامج الأكاديمية المعنية ، وبنهاية البرنامج سيكون المتدربين قادرين على معرفة المتطلبات والمعايير المطورة للتسجيل في" سقف " للاعتماد البرامجي، وطرق تحقيق ضمان جودة البرامج.// انتهى //23:04ت م0308