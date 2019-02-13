الأحساء 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسقدم وكيل محافظة الأحساء معاذ بن أبراهيم الجعفري، مساء اليوم، تعازيه لذوي شهيد الوطن وكيل الرقيب عبدالله سعد العلوي الحربي، الذي استشهد دفاعًا عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي .جاء ذلك خلال زيارة وكيل المحافظة لمقر العزاء ، سائلاً الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله من الشهداء، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم عبر ذوو الشهيد الحربي عن شكرهم لوكيل محافظة الأحساء على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.// انتهى //23:08ت م0309