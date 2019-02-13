جدة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسبلغ عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم في محافظة جدة بنهاية اليوم الرابع 52548 طفلًا بنسبة 21.99% وبذلك يصبح إجمالي عدد الأطفال المطعمين خلال الأربعة أيام 233624 طفلًا بنسبة 97.76% ، بينما إجمالي المستهدفين في مدينة جدة هو 238980 طفلًا.ودعا مساعد مدير الشئون الصحية للصحة العامة بمحافظة جدة ورئيس اللجنة التنفيذية لحملة شلل الأطفال الدكتور عبدالله بن جابرالصحفي، جميع المواطنين في حالة عدم تطعيم أطفالهم خلال أيام الحملة التوجه لأقرب مركز صحي بالحي ليتم تطعيمهم.// انتهى //23:41ت م0315