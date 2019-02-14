الرياض 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسعقد اليوم في المدينة المنورة اجتماع اللجنة الفنية لبطولتي ألعاب القوى وكرة الهدف لذوي الاحتياجات الخاصة التي تنطلق غدًا باستضافة جامعة طيبة .كما أجريت اليوم قرعة كرة الهدف بمشاركة 10 جامعات قسمت على 3 مجموعات ضمت الأولى فرق جامعات الملك خالد حائل وطيبة ، فيما ضمت المجموعة الثانية جامعات القصيم و الطائف وأم القرى ، وفي الثالثة جامعات الملك سعود والإمام عبدالرحمن بن فيصل والملك عبدالعزيز ‏وجازان.// انتهى //00:28ت م0316