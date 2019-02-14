رياضي / اجتماع اللجنة الفنية لبطولتي ألعاب القوى وكرة الهدف للجامعات
الخميس 1440/6/9 هـ الموافق 2019/02/14 م واس
الرياض 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس
عقد اليوم في المدينة المنورة اجتماع اللجنة الفنية لبطولتي ألعاب القوى وكرة الهدف لذوي الاحتياجات الخاصة التي تنطلق غدًا باستضافة جامعة طيبة .
كما أجريت اليوم قرعة كرة الهدف بمشاركة 10 جامعات قسمت على 3 مجموعات ضمت الأولى فرق جامعات الملك خالد حائل وطيبة ، فيما ضمت المجموعة الثانية جامعات القصيم و الطائف وأم القرى ، وفي الثالثة جامعات الملك سعود والإمام عبدالرحمن بن فيصل والملك عبدالعزيز وجازان.
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