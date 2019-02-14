الرياض 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسبمناسبة تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لعدد من المشاريع التنموية في منطقة الرياض، فقد وجه "أيده الله" بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأجزل له الأجر والمثوبة إنه سميع مجيب.// انتهى //00:30ت م0317