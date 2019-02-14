الرباط 08 جمادى الاخرة 1440 ه موافق 13 فبراير 2019 م واسوقعت المملكة المغربية ومملكة اسبانيا اليوم بالرباط على 11 اتفاقية للتعاون ، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي بدأها العاهل الأسباني للمغرب .وتتعلق هذه الاتفاقيات ، التي ترأس حفل التوقيع عليها كلا من العاهل المغربي الملك محمد السادس والعاهل الأسباني الملك دون فليبي السادس ، بإقامة شراكة استراتيجية متعددة الجوانب بين البلدين ، ومحاربة الجريمة ، والطاقة والتنمية المستدامة ، وإقامة ربط كهربائي ثالت ، وتسهيل تدفق التجارة والمسافرين عبر مضيق جبل طارق ، وتعزيز النقل الجوي، وتطوير عمل الأسواق المالية ،إضافة الى اتفاقيات تهدف إلى تمتين التعاون الثقافي والفني بين البلدين.ويسعى البلدان من خلال هذه الاتفاقيات إلى إعطاء دفعة جديدة للتعاون ذي المنفعة المتبادلة بين الرباط ومدريد، في اطار العلاقات بين البلدين .// انتهى //00:41ت م0318