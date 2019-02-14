القاهرة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واستعادل فريق الزمالك المصري مع ضيفه نصر حسين داي الجزائري بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد برج العرب في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.التعادل منح كل فريق نقطة وحيدة، ليتصدر نصر حسين داي الجزائري ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، فيما حصد الزمالك أول نقطة في دور المجموعات، ولكنه ظل في المركز الرابع والأخير، بينما يأتي جورماهيا الكيني وبيترو أتلتيكو الأنجولي في المركزين الثاني والثالث برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.وكان الزمالك قد افتتح مشواره في دور المجموعات بالكونفدرالية، بالخسارة أمام مضيفه جورماهيا الكيني بنتيجة 2-4، فيما فاز نصر حسين داي في الجولة الأولى على بيترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 2-1.//انتهى//00:47ت م0320