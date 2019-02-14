الرس 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسشرفت صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز حرم نائب أمير منطقة القصيم مساء اليوم، حفل جائزة مسابقة المهارات بمنطقة القصيم 2019، التي تقيمها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة بمقر الكلية التقنية للبنات بمحافظة الرس ، بحضور حرم وكيل إمارة منطقة القصيم منيرة بنت عبدالرحمن الطريقي , والمشرفة العامة على تدريب قطاع البنات الدكتورة نوف القحطاني، وعميدة الكلية التقنية للبنات بمحافظة الرس عائشة بنت صالح العريني، وعميدة الكلية التقنية للبنات بمدينة بريدة منى بنت محمد التويجري ، وعدد من المسؤولات والقيادات النسائية والمدربات وأمهات المتدربات.وبدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك قدم عرضاً مرئياً عن مسابقة المهارات بمنطقة القصيم 2019 اشتمل على المهارات التي قدمت في المسابقة بالإضافة إلى الأهداف والجوائز المقدمة للفائزات عبر ثلاثة مستويات لكل مهارة من خلال مسابقة المناطق والمؤهلة للمسابقة الوطنية والمسابقة العالمية .بعد ذلك ألقت المشرفة العامة على تدريب قطاع البنات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتورة نوف القحطاني كلمة أوضحت من خلالها أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ترعى هذه المسابقة عبر 12 مهارة تهدف إلى إبراز الدعم الوطني المتصاعد والمتنامي لإعداد مخرجات مهنية تلبي احتياجات سوق العمل السعودي من الوظائف المهنية والتقنية والخدمية، مشيرة إلى أن هذه المسابقة هي دليل واضح على أن المستقبل الوظيفي لأبنائنا وبناتنا هو في إتقانهم لمهارات العمل في مختلف المجالات التي لن تنقطع الحاجة لها كونها المغذي الأساسي لمتطلبات تحقيق رؤية المملكة 2030 وما بعدها، مباركة للفائزات التسع من مجمل 153 متقدمة، مؤكدة على أننا سنعمل معهن لمواصلة تحقيق الفوز في المسابقة الوطنية والمسابقة الدولية ـ بإذن الله ـ ، مقدمة شكرها وتقديرها لسمو الأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل حرم نائب أمير منطقة القصيم على رعايتها ودعمها وتشجيعها لتوجه المسابقة وأهدافها الوطنية ودعمها للفائزات، مشيدة بالجهود التي يبذلها مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد المذن ، وجميع المنظمين والمنظمات وقيادات الوحدات التدريبية بالمنطقة على تميزهم وتحقيق هذا النجاح.عقب ذلك أعلنت عميده الكلية بالرس عائشة العريني أسماء الفائزات على النحو التالي : مهارة تصفيف الشعر الفائزة بالمركز الأول بالميدالية الذهبية خلود محمد الحناكي وبالمركز الثاني الميدالية الفضية روان عبد الله الهويملي ، والمركز الثالث الميدالية البرونزية الجوهره محمد الحربي، وفي مهارة تصاميم الأزياء فازت بالمركز الأول بالميدالية الذهبية رهام عبد الله البريدي، وفي المركز الثاني بالميدالية الفضية هيام عبد الرحمن الزعاق، والفائزة بالمركز الثالث بالميدالية البرونزية سديم عبد الله الراجحي، وفي مهارة الجرافيك الفائزة بالمركز الأول بالميدالية الذهبية ميمونة عبد الله الرشيد، وبالمركز الثاني بالميدالية الفضية ليان عبدالله الشيبان، وبالمركز الثالث بالميدالية البرونزية شذى عبدالله.وفي ختام الحفل كرمت حرم نائب أمير منطقة القصيم الفائزات بالمسابقة والقيادات التربوية النسائية ، كما تسلمت درعاً تذكارياً بهذه المناسبة من المؤسسة العامة للتدريب المهني .// انتهى //02:04ت م0327