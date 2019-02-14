لندن 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسعقد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت اليوم في وارسو مباحثات مع نائبة رئيس وزراء رومانيا، أنا بيرشال، تناولت بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.واتفق الجانبان بحسب بيان الحكومة البريطانية على العمل المشترك لإحداث تقدم في مشاورات الخروج البريطاني وإيجاد طرق لحل الخلاف القائم حول بند الخطة الاحتياطية المتعلقة بملف الحدود الأيرلندية.// انتهى //02:09ت م0328