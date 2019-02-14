أمستردام 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واستغلب فريق ريال مدريد الإسباني على مستضيفه أياكس الهولندي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وسجل هدفي ريال مدريد كل من اللاعب كريم بنزيمة في الدقيقة 60 ، واللاعب ماركو أسينسيو في الدقيقة 87 ، فيما سجل هدف أياكس حكيم زياش عند الدقيقة 75.ويستضيف ريال مدريد مباراة الإياب في الخامس من شهر مارس القادم.// انتهى //02:18ت م0329