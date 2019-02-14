الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يستعرض مع وزير الداخلية العماني العلاقات الأخويةالملك سلمان يدشن ويؤسس 1281 مشروعًا بأكثر من 82 مليار ريالالملك سلمان يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية بالرياضخادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس وزراء لاتفيا بمناسبة تشكيل الحكومة في بلادهولي العهد يهنئ رئيس وزراء لاتفيا بمناسبة تشكيل الحكومة في بلادهأمير الرياض: المملكة تشهد قفزات تنموية هائلة ومشروعات ضخمة ورؤية ترسمُ خُطى المستقبلأمير الرياض يشكر القيادةسعود بن نايف: القيادة مهتمة بالتنمية الزراعيةأمير القصيم يرعى اتفاقيات شباب المنطقةمحمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لذوي لخاميمحمد بن عبدالرحمن: المشروعات ترسم ملامح مستقبل الوطنوزير الداخلية يبحث مع نظيره العماني تعزيز التعاون المشتركخالد بن سلمان: أوهام النظام الإيراني بتركيع العرب لن تحدثوزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع المالديفالمملكة تأسف لإعلان إدراجها ضمن قائمة «المفوضية الأوروبية» في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهابالمملكة تدعم موازنة السلطة الفلسطينيةالمملكة تؤكد دعمها لاستقرار لبنانفتح باب الترشيح لجائزة خادم الحرمين لتكريم المخترعين والموهوبين«إغاثي الملك سلمان» يحذر من تجنيد الأطفال اليمنيين.. ويطلق مشروعاً لتحسين سبل العيشفريق تقييم الحوادث: مستعدون لإعادة التحقيق إذا توافرت أدلة جديدة للحالات السابقةكتاف: عملية خاطفة للجيش تكبد الميليشيا عدة قتلى وأسرىالنظام السوري يتبادل أسرى مع فصائل معارضةالاحتلال يبني السياج الحدودي جنوبي لبنانالقاهرة: انطلاق اجتماع الخبراء العرب لبحث الإرهاب الإلكترونيمقتل عدة مسلحين في هجمات جوية أميركية بالصومالقتلى خلال تجمع انتخابي في نيجيريامصرع 25 مسلحاً من طالبان في قندهارموسكو تحذر من تدخل أميركي في فنزويلاواشنطن تستبعد تخلي بوينغ يانغ عن "النووي"// يتبع //06:22ت م0003