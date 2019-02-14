عام / الصحف السعودية
الخميس 1440/6/9 هـ الموافق 2019/02/14 م واس
الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يستعرض مع وزير الداخلية العماني العلاقات الأخوية
الملك سلمان يدشن ويؤسس 1281 مشروعًا بأكثر من 82 مليار ريال
الملك سلمان يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية بالرياض
خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس وزراء لاتفيا بمناسبة تشكيل الحكومة في بلاده
ولي العهد يهنئ رئيس وزراء لاتفيا بمناسبة تشكيل الحكومة في بلاده
أمير الرياض: المملكة تشهد قفزات تنموية هائلة ومشروعات ضخمة ورؤية ترسمُ خُطى المستقبل
أمير الرياض يشكر القيادة
سعود بن نايف: القيادة مهتمة بالتنمية الزراعية
أمير القصيم يرعى اتفاقيات شباب المنطقة
محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لذوي لخامي
محمد بن عبدالرحمن: المشروعات ترسم ملامح مستقبل الوطن
وزير الداخلية يبحث مع نظيره العماني تعزيز التعاون المشترك
خالد بن سلمان: أوهام النظام الإيراني بتركيع العرب لن تحدث
وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع المالديف
المملكة تأسف لإعلان إدراجها ضمن قائمة «المفوضية الأوروبية» في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المملكة تدعم موازنة السلطة الفلسطينية
المملكة تؤكد دعمها لاستقرار لبنان
فتح باب الترشيح لجائزة خادم الحرمين لتكريم المخترعين والموهوبين
«إغاثي الملك سلمان» يحذر من تجنيد الأطفال اليمنيين.. ويطلق مشروعاً لتحسين سبل العيش
فريق تقييم الحوادث: مستعدون لإعادة التحقيق إذا توافرت أدلة جديدة للحالات السابقة
كتاف: عملية خاطفة للجيش تكبد الميليشيا عدة قتلى وأسرى
النظام السوري يتبادل أسرى مع فصائل معارضة
الاحتلال يبني السياج الحدودي جنوبي لبنان
القاهرة: انطلاق اجتماع الخبراء العرب لبحث الإرهاب الإلكتروني
مقتل عدة مسلحين في هجمات جوية أميركية بالصومال
قتلى خلال تجمع انتخابي في نيجيريا
مصرع 25 مسلحاً من طالبان في قندهار
موسكو تحذر من تدخل أميركي في فنزويلا
واشنطن تستبعد تخلي بوينغ يانغ عن "النووي"
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