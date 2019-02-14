طوكيو 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسحقق الاقتصاد الياباني نموا بمعدل سنوي نسبته 4ر1 في المئة خلال الفترة من شهر أكتوبر وحتى شهر ديسمبر من العام الماضي.وأوضح مكتب رئيس الوزراء الياباني في تقرير، أن الإنفاق الرأسمالي للشركات قفز بنسبة 4ر2 في المئة على أساس فصلي، في تحول عن انكماش بنسبة 7ر2 في المئة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.وذكر المكتب أن استهلاك القطاع الخاص، الذي يمثل نحو 60% من الناتج، ارتفع بنسبة 6ر0 في المئة خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر، مقارنة بانكماش نسبته 2ر0 في المئة في الربع السابق.وارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 9ر0 في المئة، مقارنة مع انخفاض بنسبة 4ر1 في المئة في الربع السابق، في حين زادت الواردات بنسبة 7ر2 في المئة، من انخفاض بنسبة 7ر0 في المئة.وذكرت وزارة المالية اليابانية أنه في عام 2018، تباطأت الصادرات اليابانية بنسبة 4ر1 في المئة إلى 5ر81 تريليون ين (734 مليار دولار) بسبب تباطؤ النمو في الصين، أكبر شريك تجاري، مقارنة مع نمو بنسبة 8ر11 في المئة العام السابق.// انتهى //06:47ت م0008