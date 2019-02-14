بكين 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واساستأنفت الولايات المتّحدة والصين مفاوضاتهما التجارية في بكين اليوم على مستوى رؤساء الوفدين قبل أسبوعين على انتهاء المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض حزمة جديدة من العقوبات على بكين.وبدأ وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن وممثّل التجارة الأميركية روبرت لايتهايزر محادثاتهما مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي.ويسعى الجانبان للتوصّل إلى اتفاق تجاري قبل الأول من شهر مارس، المهلة النهائية التي حددها الرئيس الأمريكي رغم إعلانه أنّه قد يمدّدها على ضوء سير المحادثات في بكين.// انتهى //07:36ت م0010