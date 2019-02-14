طرابلس 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على تواصل كافة المدن الليبية استعدادها للاحتفال بالذكرى الثامنة للثورة الذي سيوافق 17 فبراير.ونقلت ترحيب وزير الخارجية لحكومة الوفاق محمد سياله ، بترأس جمهورية مصر رئاسة الإتحاد الافريقي ، مؤكدًا أنه يتمنى أن تكون هذه السنة سنة إخماد الحرائق في أفريقيا، وأن يسهم الإتحاد في تحقيق الأمن و الاستقرار للقارة الأفريقية، داعيًا المجتمع الدولي للقيام بواجبه في تمويل المشاريع التنموية في دول المصدر للحد من الهجرة غير الشرعية.ونوهت إلى استقبال رئيس مجلس النواب عقيله صالح السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو غريمالدي، وتم خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات فى شتى المجالات ،وكذلك العديد من المواضيع التي تهم الشأن الداخلي الليبي.وبينت زيارة وفد من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى مدينة سبها ، مبينة تصريحات الناطق باسم القوات المسلحة ، بأن الجيش يزحف نحو مرزق وأم الأرانب والحدود الجنوبية الغربية من أجل فرض الأمن ، ومطارة الجماعات الإرهابية.وتطرقت إلى بيان المؤسسة الوطنية للنفط ، بخصوص المنادة برفع القوة القاهرة وإعادة فتح حقل الشرارة ، موضحة إنها ملتزمة بالاستئناف السريع لإنتاج النفط في حقل الشرارة لكن بعد ضمان سلامة العاملين.وأخبرت عن زيارة وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا،إلى واشنطن ولقائه مساعد الوزير المكلف بوزارة الخارجية الأمريكية، بوله شيك، حيث بحث سبل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والمنافذ، وبرامج التدريب المختلفة، التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة لليبيا، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//08:42ت م0011