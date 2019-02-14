أبو عريش 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبو عريش بالشراكة مع المستشفى العام بالمحافظة غداً، برنامجاً تثقيفياً توعوياً عن "مرض حمى الضنك"، وذلك بخيمة الأركان الصحية والتوعية بمقر ملتقى أبو عريش الأسري.ويهدف البرنامج، الذي يستمر لمدة يومين، إلى مشاركة أفراد المجتمع بفاعلية في مكافحة حمى الضنك من خلال التعريف بالمرض وطرق الوقاية منه عبر التوعية الصحية لتثقيف المجتمع، إلى جانب مكافحة البعوض الحامل للمرض باستخدام أساليب الإدارة البيئية وأساليب كيميائية كعملية الرش بالمبيدات الحشرية.ويأتي البرنامج ضمن فعاليات ملتقى أبو عريش الأسري في نسخته الثالثة الذي تنفذه اللجنة حالياً.// انتهى //08:52ت م0012