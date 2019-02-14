الشقيق 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب بمنطقة جازان غداً, محاضرة بعنوان" تعزيز اللحمة الوطنية "، وذلك بالمصلى المتنقل بالكورنيش الشمالي بشاطئ الشقيق السياحي.وتأتي المحاضرة التي ستقام بعد صلاة المغرب، ضمن الفعاليات والنشاطات الدعوية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //08:53ت م0013