أبوظبي 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسبدأت اليوم أعمال مؤتمر الدفاع الدولي 2019 في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 1200 متخصص وخبير عالمي يرسمون مستقبل الصناعات الدفاعية والأمنية.ويشارك في المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار "بناء مستقبل مشترك: تعزيز الأمن والازدهار من خلال الابتكار" نخبة من المسؤولين الحكوميين والعسكريين رفيعي المستوى وعدد من المتخصصين في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية من مختلف دول العالم ومديري كبريات الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية والعسكرية.ويهدف المؤتمر الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام إلى الاطلاع على آخر المستجدات في قطاع الثورة الصناعية الرابعة، وكيفية الاستفادة المثلى منها في تطوير العديد من التقنيات التي تسهم في تعزيز الابتكار في دولة الإمارات في قطاع الصناعات الدفاعية الذي يعد أحد أبرز القطاعات التي ركزت عليها إستراتيجية أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030.// انتهى //09:40ت م0017