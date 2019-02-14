الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واساعتمد وكيل جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبدالله بن ثاني خطة العمل وآلية التنفيذ لبرنامج النخبة "البرنامج الإثرائي الصيفي"، الذي يستهدف الطلاب الموهوبين من منسوبي المعاهد العلمية في مناطق المملكة كافة خلال الإجازة الصيفية.وتتنوع البرامج في عددٍ من المجالات النوعية التخصصية على المستويات المعرفية والمهارية في الابتكار والإبداع والذكاء الاصطناعي والبرمجة والدرونز وإنترنت الأشياء والطباعة الرقمية ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى الأمن السيبراني، حيث سيختار 30 طالبًا من منسوبي المعاهد العلمية على مستوى المملكة ليخضعوا وفق برنامج علمي أعد خصيصًا لرعايتهم وتأهيلهم في مجال الموهبة والابتكار على مدى 30 يومًا مع توفير جميع الخدمات لهم من مسكن وإقامة وبرامج نوعية هادفة تنمي العقل وتمتع المشترك من خلال البرامج الفكرية والعلمية والرياضية والثقافية.وأكّد الدكتور عبدالله بن ثاني خلال اللقاء أهمية استثمار البرنامج النوعي في هذه المرحلة فيما يتعلق بتوجيه الطلاب الموهوبين واحتوائهم ودعمهم لخدمة دينهم ووطنهم، مؤكدًا أن برنامج النخبة الذي يستهدف نخبة الموهوبين في المعاهد العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والتي يزيد عددها عن 70 معهدًا علميًا في مناطق المملكة كافة، تأتي في إطار ما تقوم به الجامعة ممثلة بوكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية، وانطلاقًا من رسالتها السامية وتحقيقًا لأهدافها العالية في جميع وحداتها وإداراتها من أعمال وجهود تهدف من خلالها لاستيعاب الموهوبين وتأهيلهم لقضاء أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع في أمور دينهم ودنياهم ويجعلهم عناصر خير في وطنهم.وأشار إلى أن ما يميّز هذا البرنامج النوعي أنه يسير وفق ضوابط علمية ووطنية وخطط مدروسة قد أعدت من قبل مختصين في مجال التعليم النوعي ورعاية الموهوبين والابتكار والإبداع والشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة، ويخضع للتطوير والمتابعة عن طريق مؤشرات الأداء ويعمل على السير بأبنائنا الموهوبين نحو المنهج السليم الصحيح، سعيًا لتحقيق رؤية المملكة المستقبلية 2030 في تعزيز ثقافة الموهبة والإبداع والابتكار، التي تركز على عنصر الشباب وعلى تدريبهم وتأهيلهم واحتوائهم وإيجاد فرص مميزة لهم بالمنافسة على المسابقات المحلية والدولية في هذه المجالات النوعية.ووجّه الدكتور بن ثاني اللجان المعنية بالبدء في إجراءات اختيار الطلاب المرشحين وفق الاختبارات المعدة خصيصًا لقبولهم في هذا البرنامج وفق المعايير المعتمدة لتحقيق مبدأ الشفافية والمساواة في اختيار الموهوبين من أبنائنا الطلاب.// انتهى //10:02ت م0019