القاهرة 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص بلاده على الاستثمار في هذه العلاقة والمضي قدماً نحو تعزيزها، وذلك في ضوء متانتها وتشكيلها أساس الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط على مدار العقود الماضية.وعرجت إلى تكليفات الرئيس للحكومة بضرورة بذل أقصى الجهد لتنفيذ المشروعات التنموية العملاقة وفقا لأفضل المعايير العالمية والانتهاء منها في المواعيد المقرة، لاسيما المدن الجديدة والعاصمة الإدارية ومشروعات الإسكان الاجتماعي.ولفتت الانتباه إلى بدء مجلس النواب المصري مناقشة المقترح المقدم من خمس أعضاء المجلس لتعديل عدد من مواد الدستور بعد موافقة رؤساء وممثلو الهيئات البرلمانية على مبدأ التعديلات، كما تعهد المجلس بفتح حوار مجتمعي حول التعديلات المطروحة.ونوهت برفض رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدى وجود قواعد عسكرية على الأراضي العراقية، مؤكدًا أن القرار العراقي مستقل ولا يتأثر بأي نفوذ وإملاءات من أي طرف.وأخبرت عن قصف ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، مجددا صوامع الغلال في مطاحن البحر الأحمر ومستودعات الحبوب التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة الحديدة.وسلطت الضوء على انطلاق مؤتمر السلام والأمن في الشرق الأوسط بالعاصمة البولندية وارسو أمس بمشاركة وزراء خارجية ومسئولين من 60 دولة مختلفة لوضع أسس تحالف دولي قادر على وقف أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار، ومحاربة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، وبحث ملفاتها المختلفة.// انتهى //10:12ت م0021