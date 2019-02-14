صبيا 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسأبرمت إدارة تعليم صبيا ومركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان أمس، اتفاقية شراكة مجتمعية، بحضور مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، ومدير عام مركز الأبحاث المهندس أحمد بن علي السلامي، ومستشار نائب وزير التعليم الدكتور سعود بن موسى الصلاحي.وأوضح مساعد مدير تعليم صبيا ربيع بن مهدي عطية، أن الاتفاقية تهدف لتعزيز الجهود وتبادل الخبرات تحقيقاً للتكامل بين الطرفين، وتأكيداً لأهمية التعاون المشترك فيما يتعلق ببرنامج الشراكة الزراعية، والبحث والتدريب.من جهته بين نائب مدير عام مركز الأبحاث الزراعية بجازان المهندس محمد بن يحيى حكمي، أن الاتفاقية تسعى لتحقيق شراكة زراعية وبحثية وتدريبية بين المركز وتعليم صبيا في مجال العلوم الزراعية ، والتعاون في مجالات البحوث الزراعية وبحوث العلوم الأساسية في مجالات الزراعة، إلى جانب التعليم والتدريب واستحداث برامج تدريبية في هذا المجال ، بإشراف مباشر من قبل خبراء ومختصي المركز وتوفير قاعات تدريبية في منشآت التعليم بغرض إقامة الدورات المناسبة .وأضاف المهندس الحكمي أن الاتفاقية تستهدف كافة الطلاب والطالبات بجميع المراحل الدراسية ، بالإضافة إلى عقد دورات وورش عمل ومؤتمرات مشتركة بين الإدارة ومركز الأبحاث . // انتهى //10:55ت م0030