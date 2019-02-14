بريدة 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز حرم نائب أمير منطقة القصيم, على أهمية تسويق التدريب التقني والمهني عبر مثل هذه المحافل والمسابقات الإيجابية النافعة، التي تساهم في نشر الوعي التقني والمهني بين أفراد المجتمع وتعريف الشباب والفتيات بالعديد من التخصصات الفنية المتاحة والآفاق المستقبلية للعاملين والعاملات بها, منوهةً سموها بالجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة ومن كافة القيادات على ما قدم في مسابقة المهارات بمنطقة القصيم 2019 , التي تساعد على تنمية فن المهن الصناعية والخدماتية على أعلى المقاييس العالمية وتساهم في تسويق التدريب التقني والمهني وتوعية أفراد المجتمع في المنطقة لتعود عليهم بالنفع والفائدة على المستويين العام والشخصي, مشيرة سموها على أن مسابقة المهارات بالمنطقة ساهمت وبشكل فعال على تسليط الضوء على ذوي المهارة العالية من شباب وفتيات الوطن وستساهم ـ بإذن الله ـ على تسويق مهاراتهم ومهنهم الفنية وترويجها وتنميتها لتكون مساهمة في بناء هذه البلاد المباركة, مباركة للفائزات بالمسابقة فوزهن, سائلة المولى - عز وجل - أن يبارك بالجهود، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.

جاء ذلك خلال رعاية سموها نيابة عن صاحبة السمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل حرم أمير منطقة القصيم, حفل جائزة مسابقة المهارات بمنطقة القصيم 2019, التي تقيمها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة بمقر الكلية التقنية للبنات بمحافظة الرس أمس, بحضور حرم وكيل إمارة منطقة القصيم منيرة بنت عبدالرحمن الطريقي, والمشرفة العامة على تدريب قطاع البنات الدكتورة نوف القحطاني, وعميدة الكلية التقنية للبنات بمدينة بريدة منى بنت محمد التويجري, وعميدة الكلية التقنية للبنات بمحافظة الرس عائشة العريني, وعدد من المسؤولات والقيادات النسائية والمدربات وأمهات المتدربات.

وبُدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم, بعد ذلك قُدم عرض مرئي عن مسابقة المهارات بمنطقة القصيم 2019 أشتمل على المهارات التي قدمت في المسابقة، إضافة إلى الأهداف والجوائز المقدمة للفائزات عبر ثلاثة مستويات لكل مهارة من خلال مسابقة المناطق والمؤهلة للمسابقة الوطنية والمسابقة العالمية, بعد ذلك قدمت المشرفة العامة على تدريب قطاع البنات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتورة نوف القحطاني كلمة أوضحت من خلالها على أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ترعى هذه المسابقة عبر 12 مهارة تهدف إلى إبراز الدعم الوطني المتصاعد والمتنامي لإعداد مخرجات مهنية تلبي احتياجات سوق العمل السعودي من الوظائف المهنية والتقنية والخدماتية, مشيرة إلى أن هذه المسابقة هي دليل واضح على أن المستقبل الوظيفي لأبنائنا وبناتنا هو في إتقانهم لمهارات العمل في مختلف المجالات التي لن تنقطع الحاجة إليها كونها المغذي الأساسي لمتطلبات تحقيق رؤية المملكة 2030 وما بعدها, مباركة للفائزات التسع من مجمل 153 متقدمة, مؤكدة على أننا سنعمل معهن لمواصلة تحقيق الفوز في المسابقة الوطنية والمسابقة الدولية ـ بإذن الله ـ, مقدمة شكرها وتقديرها لسمو الأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل حرم نائب أمير منطقة القصيم على رعايتها ودعمها وتشجيعها لتوجه المسابقة وأهدافها الوطنية ودعمها للفائزات, مشيدة بالجهود التي يبذلها مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد المذن، وجميع المنظمين والمنظمات وقيادات الوحدات التدريبية بالمنطقة على تميزهم وتحقيق هذا النجاح.

وفي ختام الحفل كرمت حرم نائب أمير منطقة القصيم تسع فائزات بعد إعلان النتائج بمسابقة المهارات بالمنطقة 2019 عبر ثلاثة فروع قدمت من خلال مهارة تقنية الأزياء ومهارة التصميم الجرافيكي, ومهارة تصفيف الشعر ومعالجته, وكرمت سموها بعد ذلك جامعة القصيم ممثلة بكلية التصاميم وعدد من الجهات واللجان المنظمة للمسابقة.

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11:17ت م

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