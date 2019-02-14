صبيا 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسافتتح مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي أمس، معرض وملتقى البحث العلمي الأول، بحضور مستشار نائب وزير التعليم الدكتور سعود بن موسى الصلاحي، وجمع من المختصين والمشرفين التربويين ورؤساء الأقسام وضيوف الإدارة من جامعة جازان والمشاركين في الملتقى .وتجول الحازمي وضيوف الملتقى في معرض البحث العلمي المشتمل على نماذج من البحوث العلمية المرتبطة بالميدان التربوي للمعلمين والمعلمات.وأكد الحازمي خلال الافتتاح، أهمية البحث العلمي في حياة الأمم وتطور الشعوب في مجالات الحياة كافة، مبرزًا اهتمام الدولة بالعلم والبحث العلمي .وتضمنت أوراق العمل موضوعات عن المعلم الباحث والتوجّهات البحثية في مجال التعليم في ضوء رؤية المملكة 2030 ، والبحث العلمي في الميدان التعليمي "الواقع والمأمول"، وتفعيل الشراكة بين المراكز البحثية بالجامعات السعودية ومدارس التعليم العام في تنمية مهارات البحث العلمي لدى المعلمين، وكذلك مهارات البحث العلمي في مصادر المعلومات، ودعم وزارة التعليم للبحث العلمي في التعليم العام في ضوء أهدافها الاستراتيجية المنبثقة من رؤية 2030 "تصور مقترح" .ويهدف الملتقى إلى توظيف البحث العلمي لتطوير الميدان التعليمي، ونشر ثقافة البحث العلمي، ورصد معوقاته ووضع الحلول، وصقل التجارب والمهارات البحثية للطلبة والمعلمين، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم ومراكز البحث العلمي، بما يضمن تطوير وتحسين الممارسات التدريسية في الميدان التعليمي.// انتهى //12:17ت م0047