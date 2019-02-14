الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واستنظم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الطب البشري يوم الأربعاء المقبل، مؤتمر "يوم المهنة الطبي" العاشر، بالتزامن مع الاجتماع الواحد والأربعون للجنة عمداء كليات الطب في المملكة، وذلك بمقر مركز المؤتمرات بالجامعة.ويستهدف المؤتمر طلاب وطالبات الطب والكليات الصحية في المملكة، لمناقشة عددٍ من الموضوعات التي تسهم في رسم خارطة طريق المستقبل المهني، وتعمل على فتح وتعزيز مجال التواصل مع جهات التوظيف والتدريب المختلفة.وأوضحت عميدة كلية الطب البشري الدكتورة نوره بنت محمد الزامل أن المؤتمر يتميز بمشاركة نخبة من المتحدثين من الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، و وزارة الصحة، و وزارة التعليم، إضافة إلى القطاعات الصحية الحكومية والخاصة.واستعرضت الزامل بعضاً من ورش العمل العلمية التي ستقام قبل المؤتمر في مركز المحاكاة وتنمية المهارات بالجامعة، بهدف تعزيز المهارات السريرية واستخدام أحدث الأجهزة والدمى الطبية للتعليم بالمحاكاة منها: تعليم أساسيات الخياطة, تعليم أساسيات فن المولاج الطبي وتعليم أساسيات تشغيل المانيكان.وأشارت الزامل إلى أهمية المناقشات والموضوعات التي ستطرح خلال المؤتمر من قبل المتحدثين وذوي الاختصاص والمتميزين مثل: الفرص والتحديات للقبول في الزمالات الطبية، التميز الوطني في التدريب الصحي، مستقبل التقييم للرخص الطبية، والمستقبل المهني للتخصصّات الأساسية والإكلينيكية المختلفة، إضافة إلى عرض فرص الابتعاث الخارجي للتخصصّات الطبية.وأكدت الزامل في حديثها أن أحد أهم ركائز المؤتمر مشاركة أهل الخبرة من اللجان العلمية لمختلف التخصصات لعرض متطلبات التخصص وشروط القبول والإجابة على تساؤلات الطلاب والطالبات، إضافة إلى تسليط الضوء على خطة التحول الوطني الصحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 لإيماننا بأهمية إشراك جيل المستقبل في بناءها وتحقيقها، إلى جانب مناقشة دور القطاع الخاص في التدريب الصحي المهني ومشاركته كسوق عمل يحتضن خريجي الكليات الصحية ويساهم في بناء التنمية الوطنية.يذكر أن المؤتمر معتمد من قبل الهيئة السعودية التخصصات الصحية بخمسة عشر ساعة تدريبية مما سيشجع العديد من الطلاب والطالبات على الحضور والاستفادة من البرنامج عن طريق التسجيل على الرابط: https://www.medicalcareerday.com .// انتهى //12:23ت م0048