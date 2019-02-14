جدة 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسأطلقت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" أمس، برنامج تدريب 80 مشاركاً بالتعاون مع ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة؟"، في ظل الشراكة الفاعلة لدعم الابتكار وريادة الأعمال بين الجامعة وإمارة منطقة مكة المكرمة، ويعقد في الحرم الجامعي خلال الفترة من 13 - 21 فبراير الحالي .وأوضحت نائبة رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية الدكتورة نجاح بنت يوسف عشري، أن البرنامج التدريبي يُعد مبادرة إستراتيجية وطنية تأتي في عامها الثاني، حيث تعمل الجامعة من خلالها على تطوير الجيل القادم من المخترعين والمبدعين وأصحاب الأعمال السعوديين الذين تتناول أفكارهم التجارية والفنية الأهداف الأساسية والتحديات المحددة في رؤية المملكة 2030.وأضافت الدكتورة عشري أن الفائزين في البرنامج سيحصلون على دعم لتشغيل مشاريعهم، بما في ذلك التمويل والتدريب والإرشاد ، للمساعدة في تحويل أفكارهم إلى منتجات وخدمات ملموسة تساهم في التنمية الاقتصادية الوطنية المستمرة والابتكار .من جهته بين مدير مركز ريادة الأعمال بالجامعة هتان أحمد، أن مبادرة الابتكار وريادة الأعمال تحت مظلة محافظة مكة المكرمة إحدى أهم شراكات جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وهي برنامج رئيس في تطوير ريادة الأعمال في المملكة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 .وأفاد أن المبادرة لهذا العام تنطلق من "التحول المستقبلي للمدن في منطقة مكة المكرمة لتسهيل الحج والعمرة" وتركز على استخدام تقنية جديدة في خدمة الحج والعمرة تهدف إلى إيجاد حلول للتنمية لتوفير بنية تحتية قوية وبيئة مستدامة للمدن الذكية .وأشار هتان إلى أن أفكار المشاريع المقترحة تنطوي تحت مسارين هما الابتكار وريادة الأعمال، وستُمَوَّل النماذج الأولية لأفضل 20 مشروعًا، وسيتعاون ما يصل إلى 80 مشاركًا في 40 فريقًا على إيجاد حلول لتطوير خدمات الحجاج، ويشتمل برنامج التدريب على دورات تدريبية وإبداعية وورش عمل للنماذج الأولية تمهيداً إلى مرحلة العروض التقديمية للمشاريع أمام لجنة التحكيم، حيث ستحصل المشاريع الستة الفائزة "ثلاثة في كل مسار" على تمويل قدره 40.000 ريال سعودي.// انتهى //12:23ت م0051