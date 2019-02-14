طوكيو 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واستراجع المؤشر نيكي الياباني من أعلى مستوى في شهرين ليغلق مستقرا اليوم, في الوقت الذي يلتقط فيه المستثمرون أنفاسهم بعد ارتفاعات المؤشر في الآونة الأخيرة بينما تكبح بعض أرباح الشركات التي جاءت مخيبة للتوقعات أداء السوق عموما.ونزل نيكي 0.02 % إلى 21139.71 نقطة بعدما ارتفع المؤشر القياسي إلى 21235.62 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ 18 ديسمبر.وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 % إلى 1589.81 نقطة.// انتهى //12:23ت م0052