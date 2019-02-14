القاهرة 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم زيارة إلى المانيا للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2019.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له اليوم أن الرئيس السيسي سيطرح خلال المؤتمر، رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وكذلك جهود مصر في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.// انتهى //12:26ت م0053