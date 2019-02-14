سكاكا 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالعزيز بن زايد الرويلي.واستمع سموه خلال اللقاء من مدير عام فرع الوزارة لشرح عن مهام الفرع والإدارات التابعة، إضافة للإدارات التي استحدثت مؤخراً، مطلعاً على سير العمل فيها.ونوه سمو أمير منطقة الجوف بدعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – لخدمة المواطنين والمواطنات في جميع مناطق المملكة، مشيداً سموه بجهود فرع الوزارة وما يقوم به من برامج تدريبية وخدمية بالمنطقة، مؤكداً سموه في الوقت ذاته على دور فرع الوزارة للمشاركة في التنمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والعمل على تطوير مكاتب العمل لتخدم المستفيدين بيسر وسهولة، متمنياً سموه لهم التوفيق في العمل.وأعرب مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على ما يقدمانه من دعم ومساندة للفرع وأنشطته.// انتهى //12:33ت م0056