عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
الخميس 1440/6/9 هـ الموافق 2019/02/14 م واس
الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس اليكسندر فوتيتش رئيس جمهورية صربيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية صربيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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