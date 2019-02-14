القاهرة 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسسلّم 240 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي المحاصرين في آخر جيب للتنظيم شرق الفرات في سورية أنفسهم لقوات التحالف وقوات سورية الديمقراطية (قسد) وتم بالفعل إخراجهم من المنطقة مساء أمس.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أن رتلاً مؤلفًا من سبع شاحنات خرج من المنطقة أمس وأن الشاحنات كانت تحمل ما يقارب 240 شخصاً من عناصر تنظيم داعش، ممن سلموا أنفسهم لقوات سورية الديمقراطية والتحالف الدولي".ووصف المرصد العملية بأنها تعد أكبر عملية خروج لعناصر التنظيم باتفاق أو استسلام.// انتهى //12:48ت م0061