الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسوقع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" غرازيانو دا سيلفا، اتفاقية تعاون بين الوزارة والمنظمة لتقديم الدعم الفني والاستشاري، للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة لمدة سبع سنوات قادمة، كما وُقِّعَت مذكرة تفاهم لوضع إطار للتعاون الفني للفترة 2019 - 2025 م.ويهدف مشروع التعاون إلى تعزيز إنتاج وتصنيع وتسويق القهوة العربية، وتربية النحل، وزراعة الفاكهة، وتربية الأسماك و تنمية الثروة الحيوانية، وزراعة المحاصيل البعلية في المملكة.وقال معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بهذه المناسبة: نأمل أن يعزز برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الأمن الغذائي في المملكة، وأن يوفر فرص العمل للشباب والفتيات، كما نأمل أن يساهم هذا البرنامج في زيادة دخل الأسر والعائلات ويؤدي إلى زيادة في إجمالي الناتج المحلي.وأضاف: نبني الكثير من الآمال على هذا البرنامج، واخترنا "الفاو" لتكون الشريك المميز لمتابعة تنفيذ البرنامج نظراً لخبرتها الطويلة في هذا المجال، ونحن نعوّل على الفاو، ومتفائلون بالنجاح.من جهته قال غرازيانو دا سيلفا: أتقدم بالشكر الجزيل للمملكة على ثقتها في "الفاو"، مشيداً بدعم المملكة للمنظمة الأممية، مؤكداً أن "الفاو" ستواصل تقديم الدعم الفني للأولويات الوطنية بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030، وبهذه المساهمة الجديدة، أصبحت المملكة العربية السعودية من بين أكبر الشركاء الفاعلين للمنظمة.جاء ذلك على هامش اجتماعات مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" المنعقدة في مدينة روما بجمهورية إيطاليا يومي 14 - 15 / 2 / 2019م.وشارك ضمن وفد المملكة مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الهويش، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور محمد بن أحمد الغامدي، والمستشار الاقتصادي بوزارة المالية محمد بن عبدالله الزبن.يذكر أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" هي منظمة متخصصة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع في العالم، وقد تأسست في 16 أكتوبر 1945 في مدينة كويبيك وانتقلت إلى روما في العام 1951م، ويبلغ عدد أعضاء المنظمة 194 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوربي، وانضمت المملكة للمنظمة في 09 / 09 / 1948م.// انتهى //13:58ت م0101