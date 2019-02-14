نجران 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بالمنطقة علي بن مبارك بن بلال الذي قدّم لسموه تقريراً عن أعمال مكتب الوكالة بالمنطقة، والتغطية الإعلامية للفعاليات والمناسبات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى التقارير الإخبارية التي تبرز الجوانب التنموية والمقومات السياحية والثقافية بالمنطقة.

وأكد نائب أمير نجران، أهمية مواكبة الإعلام لمراحل التطور والتنمية التي تشهدها مناطق المملكة كافة بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله-، منوهاً بالتضحيات التي يقدمها الجنود البواسل على الحد الجنوبي واهمية الإعلام في تسليط الضوء على هذا الدور الوطني الكبير بما يتناسب مع تلك التضحيات.

من جانبه ثمن مدير مكتب واس بالمنطقة، اهتمام ومتابعة سمو أمير منطقة نجران، وسمو نائبه ،لأعمال المكتب لأداء مهامه الإعلامية المناطة به.

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14:08ت م

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