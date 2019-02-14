جيزان 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه في الإمارة اليوم ، مدير مركز الأطفال المعوقين بمنطقة جازان الملكف علي بن محمد معتبي ، وعدد من منسوبي ومنسوبات الجمعية.ونوه سمو أمير المنطقة بالنيابة في مستهل اللقاء بما تحضى به هذه الفئة الغالية من رعاية واهتمام من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - والسعى لكل ما يسهم في دمجهم في المجتمع.وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسموه شخصيا , لكل ما يهم هذه الفئة الغالية من أبناء منطقة جازان , مثمناً المتابعة والعمل المتواصل من صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس ادارة جمعية الاطفال المعوقين لتقديم كل ما يخدم المعاقين بمنطقة جازان وغيرها من مناطق وطننا العزيز.من جانبه عبر مدير مركز الأطفال المعاقين بجازان عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة جازان بالنيابة وما استمع له وزملائه منسوبي المركز من توجيهات , ودعم وتشجيع المتواصل لكافة مناشط المركز, سائلا الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لتقديم أفضل الخدمات للأطفال المعوقين وكل ما يعود عليهم وعلى أسرهم ومجتمعهم بالنفع والفائدة.//انتهى//14:08ت م0105