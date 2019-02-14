الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسينطلق غداً, مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية في موسمه الرابع بإشراف صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية, بدعم من هيئة تطوير بوابة الدرعية بعرض مميز لسيارات نادرة استخدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ شخصيًّا في مراحل حياته, وأكثر من 600 سيارة قديمة ونادرة تعود لمُلاك سعوديين من مختلف أنحاء المملكة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأكثر من 100 سيارة وملاك من مختلف دول العالم .ويُقام المهرجان على مدى يومين، ويتضمن مزاداً كبيراً للسيارات النادرة, وسوقاً لقطع غيار السيارات القديمة واكسسواراتها، ومسابقات أفضل سيارة كلاسيكية لفئات متنوعة من السيارات القديمة والنادرة بست وثلاثين فئة مختلفة وبأكثر من 120 جائزة للفائزين في أفضل السيارات المشاركة تحت تحكيم لجان مختصة في موقع الحدث الذي يشتمل على جلسات العائلات في الهواء الطلق وسيارات المطاعم( الفود ترك) والمقاهي ومسابقات خاصة بالأطفال في الساحات المحيطة بمنطقة البجيري التاريخية ،مع توفر المواقف الواسعة لاستيعاب الجمهور .مما يذكر أن المهرجان شهد في نسخه الماضية إقبالاً كبيرًا من عشاق السيارات الكلاسيكية من الجنسين وزيارات عدة من وفود أجنبية وشخصيات اجتماعية ودبلوماسية بارزة .// انتهى //14:19ت م0106