الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يحظى به الرياضيون في المملكة من دعم واهتمام دائمين.وقال سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب تدشين خادم الحرمين الشريفين مساء أمس الأربعاء مشاريع الرياض التنموية بحضور سمو ولي العهد - حفظه الله - بمنطقة قصر الحكم: "فخور بما توليه القيادة الرشيدة لقطاعي الشباب والرياضة، فنحن ولله الحمد نحظى في هذه البلاد الطاهرة باهتمام ودعم غير مسبوقين من حكومتنا الرشيدة لتطوير الرياضة وتوفير البيئة المناسبة لشباب هذا الوطن لمزاولة نشاطاتهم الرياضية بالشكل الأمثل".وأضاف سموه: "تدشين مشروع تطوير مدينة المجمعة الرياضية ومشروع نادي الأنوار الرياضي بحوطة بني تميم سيعودان بالنفع الكبير لأبناء هاتين المحافظتين وما جاورهما، وسيزيد من نسبة النشاط الرياضي بين شبابها بتوفير بيئة رياضية حديثة تجذب الشباب وتمنحهم دافعاً لاستثمار هذه المنشأة بالشكل المناسب".//انتهى //14:27ت م0107