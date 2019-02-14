عام / أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يتسلّم التقرير السنوي لجمرك ميناء جدة الإسلامي
الخميس 1440/6/9 هـ الموافق 2019/02/14 م واس
جدة 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس
تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، التقرير السنوي لأعمال جمرك ميناء جدة الإسلامي .
وتضمّن التقرير الذي سلّمه لأمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي ، محمد أحمد عبدالله ، تفصيلاً عن أعمال الجمارك خصوصاً المتعلقة بضبط الممنوعات والتصدي لها ، ومنع دخولها للمملكة ، وكذلك آخر مستجدات العمل الجمركي ، والتقنيات الحديثة المستخدمة للكشف عن هذه المواد قبل دخولها لأرضي الوطن .
ويشتمل التقرير أيضاً على البرامج المُنفذّة لتأهيل الموظفين وصقل مهاراتهم العملية للتعامل مع أحدث التقنيات المستخدمة في هذا العمل الجمركي .
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14:27ت م
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