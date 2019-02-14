الظهران 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسوقّعت أرامكو السعودية، ممثّلة في شركتها المملوكة لها بالكامل "أرامكو السعودية للبيع بالتجزئة" المعروفة اختصارًا بـ "ريتلكو"، وتوتال الفرنسية، ممثلة في شركتها "توتال للتسويق والخدمات" اليوم، اتفاقية مشروع مشترك (بنسبة 50% لكل منهما) للدخول في سوق بيع الوقود بالتجزئة في المملكة.وتأتي هذه الخطوة منسجمة مع مبادرة البنية التحتية والنقل ضمن برنامج جودة الحياة 2020، وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تخطط أرامكو السعودية و"توتال" لاستثمار نحو 3.75 مليار ريال في الأعوام الستة المقبلة لتوسيع وتطوير الشبكة الحالية لمحطات الوقود، لتشمل خدماتها شرائح واسعة من المستهلكين في المملكة.وأوضح النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، رئيس مجلس الإدارة للمشروع المشترك، المهندس عبدالعزيز القديمي أن أرامكو السعودية مهتمة ومتفائلة للغاية بإحداث نقلة نوعية في قطاع بيع الوقود بالتجزئة في المملكة، من خلال التعاون مع شركة "توتال" صاحبة الخبرة الواسعة في هذا المجال".وقال المهندس القديمي : " نطمح من خلال هذا المشروع الحيوي إلى خلق وظائف جديدة وفرص استثمارية في المملكة، هذا بالإضافة إلى رفع مستوى موثوقية الخدمات المقدمة للعملاء مما يتوافق مع برنامج جودة الحياة وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، كما سيساعدنا هذا المشروع على استخلاص كامل القيمة من مواردنا الهيدروكربونية".من جهته، أفاد رئيس شركة توتال لخدمات التسويق وعضو اللجنة التنفيذية بشركة توتال، مومار نجوير أن الشركة تفخر بأنها أول شركة نفط دولية كبرى تستثمر في شبكة بيع الوقود بالتجزئة في السعودية، سيكون لهذا المشروع المشترك دور في تعزيز مكانة "توتال" في الأسواق سريعة النمو في جميع أنحاء العالم، ويزيد بشكلٍ كبيرٍ من مكانتها في المملكة"، مؤكداً أن هذه الاتفاقية مع أرامكو السعودية شراكه طويلة المدى، ومن بينها استثماراتنا المشتركة في شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، ويسعدنا أن تستمر هذه الشراكة عبر هذا المشروع الجديد، ونقل خبراتنا في تجارة التجزئة للسوق السعودية.كما وقعت اليوم أرامكو السعودية للبيع بالتجزئة "ريتلكو" وتوتال لخدمات التسويق من جهة وشركة التسهيلات للتسويق وشركة سهل للنقل من جهة أخرى اتفاقية الاستحواذ على محطات الوقود التابعة لهما والبالغ عددها 270 محطة، منتشرة في معظم مناطق المملكة، بالإضافة إلى أسطول ناقلات الوقود التابع لهما أيضًا، وستقوم "ريتلكو" وتوتال لخدمات التسويق بالعمل على تطوير هذه المحطات تدريجيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والمرافق الموجودة بها، والوصول إلى المستوى المأمول الذي يتطلع إليه جميع المستهلكين ومرتادي محطاتها، وستخضع عملية الاستحواذ هذه إلى موافقة الجهات التنظيمية.وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس للتسويق والمبيعات وتخطيط الإمداد في أرامكو السعودية، رئيس مجلس إدارة ريتلكو، المهندس أحمد السبيعي :" سنعمل جاهدين على رفع مستوى الخدمات المقدمة بحيث نصبح شركة التجزئة المفضلة لدى المستهلك المحلي في هذا القطاع، من خلال تقديم أحدث الخدمات والتجارب العالمية في هذا المجال، معتمدين على معرفتنا باحتياجاته، وتوظيفًا لخبرات أرامكو السعودية العالمية في مجال البيع بالتجزئة وخبرات "توتال" العالمية في هذاالقطاع".وأضاف السبيعي:" إن قرار الاستحواذ جاء بعد دراسات مستفيضة للسوق المحلية، وفرص الاستثمار الواعدة فيها، ومراعاة معايير دقيقة في اختيار الشركة المناسبة لعملية الاستحواذ، وسنعمل على توسيع شبكة محطات بيع الوقود التابعة لنا بشكل تدريجي حتى نصل إلى هدفنا بامتلاك وتشغيل المئات من المحطات بحلول عام 2021م، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين من مواطنين ومقيمين وزوار في المملكة، الأمر الذي يشكل أيضًا دعمًا لقطاع السياحة، ويعكس صورة إيجابية عما تحققه المملكة من قفزات نوعية في مجال مشاريع البنية التحتية والخدمات اللوجستية".الجدير بالذكر أن أرامكو السعودية تشغّل وتزوّد عددًا كبيرًا من محطات الوقود حول العالم بما مجموعه 11 ألف محطة وقود في مواقع متعددة حول العالم عبر الشركات التابعة لها في الصين، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، حيث أن أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة، وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم.الجدير بالذكر أن توتال هي شركة عالمية متكاملة لإنتاج الطاقة وتوريدها، ورائدة في قطاع النفط والغاز، ومن أهم الشركات العاملة في مجال توفير أنواع الطاقة ذات المحتوى المتدني من الكربون، ويلتزم موظفو الشركة البالغ عددهم 98,000 موظف بتوفير طاقة أفضل تتسم بكونها أكثر أمانًا وأنظف وأكثر كفاءة وابتكارًا، ويمكن لأكبر عدد من الناس الحصول عليها، وكشركة تُظهر التزامًا تجاه المجتمع، فإن تركيزها ينصب على ضمان أن تحقق أعمالها التي تنتشر في أكثر من 130 دولة حول العالم فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية.// انتهى //14:33ت م0111