عام / أمانة العاصمة المقدسة توقف زراعة شجرة (الكونوكاربس)
الخميس 1440/6/9 هـ الموافق 2019/02/14 م واس
مكة المكرمة 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس
أوقفت أمانة العاصمة المقدسة زراعة شجرة (الكونوكاربس) المعروفة بمسمى (البازروميا) نظراً لأضرارها البيئية وآثارها السلبية على البُنى التحتية ، واستبدالها بأشجار طبيعية ذات تأثيرات جيدة على المناخ العام .
جاء ذلك بناءً على التوجيهات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ، بضرورة إيقاف زراعتها ، حيث اتضح أن نبات (الكونوكاريس) المعروف بمسمى ( البازروميا ) دخيل وله تأثيرات بيئية ضارة تتمثل في استهلاك المياه وتأثير جذوره على البنية التحتية للمنازل والشوارع و وصولها لشبكات المياه و الصرف الصحي و إلحاق الضرر بأرصفة الشوارع والتمديدات الأرضية الخاصة بالكهرباء والاتصالات ، بالإضافة إلى رائحته الكريهة الجاذبة للحشرات الضارة .
وأوضح مدير إدارة الحدائق بالأمانة المهندس عبدالله حابس أنه يجري حالياً العمل على إيقاف زراعة نبات (الكونوكاربس) واستبدال التالف منه بنباتات ملائمة حسب دليل ( أنواع النباتات لمشاريع التشجير في مختلف مناطق المملكة ) بما يتوافق مع احتياجات الأمانة في التشجير ، للمساهمة في زيادة الرقعة الخضراء والعناية بالحدائق العامة وإعطاء صورة حضارية جميلة للعاصمة المقدسة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
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15:10ت م
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